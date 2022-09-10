ABD, Rus muhalif Navalni'nin derhal serbest bırakılmasını istedi



DPA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price dün (Cuma) yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin Navalni'nin ailesine, meslektaşlarına ve dünyanın dört bir yanındaki destekçilerine Rus muhalifin serbest bırakılması çağrısında bulunduğunu söyledi.



Açıklamada, "ABD, gelişmelerden ve Navalni'nin haklarına keyfi müdahalesinden derin endişe duyuyor" denildi.



Price, Rus makamlarını Navalni'nin avukatıyla görüşmelerine engel olmakla suçladı ve 'bu adımın, siyasi güdümlü tacizin bir başka kanıtı olduğunu' vurguladı.

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