ABD, Rusya'da bulunan vatandaşlarının ülkeyi bir an evvel terk etmelerini istedi

ABD Moskova Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Rusya'da ikamet eden ya da geçici olarak bu ülkede bulunan tüm Amerikan vatandaşlarına ülkeden ayrılma uyarısında bulunuldu.

Ukrayna'daki işgal sonrası ABD vatandaşlarının Rus yetkililer tarafından 'keyfi tutuklanma ve tacize maruz kalma riski' bulunduğu vurgulanan açıklamada, uyarı seviyesinin hatalı tutuklama riski nedeniyle yükseltildiği belirtildi.

Açıklamada, "Rus güvenlik güçleri Amerikan vatandaşlarını uydurma iddialarla tutukladı, Rusya'daki Amerikan vatandaşlarını tutuklayarak taciz etti, adil ve şeffaf muameleden mahrum bıraktı ve gizli davalarla ya da güvenilir olmayan delillerle mahkum etti," ifadeleri yer aldı.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov ise Amerikan vatandaşlarına yapıla ülkeyi terk etme çağrısının ilk olmadığını belirtti. Geçen yıl eylül ayında da Rus lider Vladimir Putin'in kısmi seferberlik çağrısı sonrası da benzer bir uyarı yayınlanmıştı.

Rus gizli istihbarat servisi FSB ocak ayında bir Amerikan vatandaşı hakkında casusluk suçlamasıyla dava açıldığını duyurmuştu.

Kaynak: Euronews