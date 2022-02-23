ABD: Rusya müzakerelere dönmezse büyük bedel ödeyecek

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thoma Greenfield, Rusya’yı, saldırganlığına devam etmesi halinde büyük bedel ödeyeceği uyarısında bulunarak, müzakere masasına çağırdı.

Thomas Greenfield, BM Genel Kurulu’nda düzenlenen Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı oturumda konuştu.

"BM, Rusya'nın büyük bir bedel ödeyeceğini anlamasını sağlamalı"

Thomas Greenfield, bölgedeki sorunlara çözüm için müzakere masasını gösterdi.

“BM’nin bu krizle ilgili yapabileceği şey, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığını sürdürmesi halinde daha büyük bir bedel ödeyeceğini anlamasını sağlamaktır."

Thomas Greenfield, BM üye ülkelerine, Rusya’ya Ukrayna konusunda gerilimi düşürme ve müzakere masasına dönme zamanının geldiğini gösterme çağrısında bulundu.

"Artık kenarda oturmanın zamanı değil, Rusya'ya saldırgan eylemlerinde tecrit edilmiş ve yalnız olduğunu birlikte gösterelim. Ukrayna'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi bağımsızlığının tam olarak arkasında duralım."