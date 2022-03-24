ABD, Rusya'ya ağır maliyetler yüklenmeye devam ediyor

ABD Hazine Bakanlığı, Rus savunma şirketleri, 328 Duma üyesi ve Sberbank Üst Yöneticisi Herman Gref'i yaptırım listesine ekledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'ya karşı yürüttüğü "yasa dışı, yersiz ve temelsiz" savaş nedeniyle Rusya'ya ağır maliyetler yüklenmeye devam edildiği, son yaptırımlar kapsamında savaşa olanak tanıyanların hedef alındığı aktarıldı.

Söz konusu yaptırım kararının Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve Kanada ile birlikte alındığı belirtilen açıklamada, bunun "Putin'i savaştan sorumlu tutmak için devam eden birliği" yansıttığı kaydedildi.

Açıklamada, Rus savunma şirketleri, Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması'nın 328 üyesi ve Rusya'nın en büyük finans kurumlarından Sberbank'ın Üst Yöneticisi Herman Gref'in yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Rusya'nın savunma sanayi üssünün bir parçası olan ve Ukrayna'ya yönelik saldırıda kullanılan silahları üreten şirketlerin yaptırım listesine eklendiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu eylemin 48 şirketin Batılı teknolojik ve finansal kaynaklara erişimini engelleyeceği, Rusya'nın savunma sanayi üssü ve tedarik zinciri üzerinde derin ve uzun süreli bir etkiye sahip olacağı vurgulandı.

Açıklamada, "Duma üyeleri, Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri olarak bilinen Rusya'nın vekilleri tarafından kontrol edilen doğu Ukrayna bölgelerinin kendi ilan ettikleri bağımsızlığını tanıyan anlaşmalar da dahil olmak üzere Kremlin'in Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etme çabalarını desteklediler." ifadesi kullanıldı.

Üyelerinin yanı sıra Duma'nın da yaptırım listesine alındığı belirtilen açıklamada, söz konusu yaptırım kararının Ukrayna'ya yönelik savaşın ilerletilmesinden sorumlu olan herkesi hedef aldığı aktarıldı.

Hazine Bakanlığının Rusya Merkez Bankası ile altın içeren işlemlere ilişkin yeni bir kılavuz yayımladığına da işaret edilen açıklamada, söz konusu kılavuz ile Rusya ekonomisini desteklemek ve savaşı finanse etmek için Rusya Merkez Bankasının altın dahil uluslararası rezervlerini kullanma kabiliyetinin engellenmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu kılavuz, Rusya Merkez Bankası ile ilgili altın içeren herhangi bir işlemin mevcut yaptırımlar kapsamında olduğunu açıkça ortaya koymaktadır." değerlendirmesi yer aldı.

Hazine Bakanlığının açıklamasında, yaptırım uygulanan kişilerin ABD'de bulunan ya da ABD’li kişilerin kontrolünde olan varlıklarının bloke edileceği belirtildi.