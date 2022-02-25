ABD, Rusya'ya yeni yaptırımları açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı, Rusya'nın savunma, havacılık ve denizcilik sektörlerini hedef alan bazı ihracat kısıtlamaları getirdi.

Kısıtlamalar Rusya'ya ihraç edilmesi planlanan yarı iletkenler, bilgisayarlar, telekomünikasyon ürünleri, bilgi güvenliği ekipmanları, lazerler ve sensörler gibi teknolojilere uygulanacak.

ABD'de üretilen ürünlerin yanı sıra ABD ekipmanı, yazılımı ve planları kullanılarak yapılan yabancı ürünler de uygulamaya dahil olacak.

49 Rus işletmesi kara listeye alındı

Açıklamada, 49 Rus askeri işletmesinin kara listeye alındığı ve bunlara ihracatın kısıtlanacağı ifade edildi.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Rusya'nın eylemlerinin Ukrayna'da yaşayanlar için tehlike oluşturduğunu belirtti.

ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla kararlı ve yakın koordinasyon içinde hareket ettiğini vurgulayan Raimondo, Rusya'nın askeri kabiliyetlerini destekleyen ürünleri, yazılımları ve teknolojileri kısıtlamak için ellerindeki her aracı kullanmaya devam edeceklerini dile getirdi.