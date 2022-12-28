ABD, Rusya'da tutuklu Whelan'ın serbest bırakılması için çabalamaya devam edecek

Sullivan, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Whelan'ı "haksız yere" hapiste tuttuğunu, o ABD'ye geri dönene kadar bu konuda pes etmeyeceklerini belirtti.

ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner'ın Rusya ile yapılan tutuklu takası kapsamında serbest bırakıldığını hatırlatan Sullivan, Rusya'nın Whelan'ı bir "pazarlık kozu" olarak tutmaya devam ettiğini aktardı.

Sullivan, Whelan'ın tutuklanmasının dördüncü yıl dönümünde ailesine işbirliklerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

Whelan son esir takasında yer almamıştı

ABD ile Rusya arasındaki esir takası kapsamında 8 Aralık'ta, Rusya ABD'li kadın basketbolcu Griner'ı, ABD de Rus silah kaçakçısı Viktor Bout'u serbest bırakmıştı.

Söz konusu takasın ardından "hayal kırıklığı" yaşadığını söyleyen Whelan, Joe Biden yönetiminin kendisinin serbest bırakılması hususunda yeterli çaba harcamadığını savunmuştu.