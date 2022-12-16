ABD savunma bütçesinde sona doğru
ABD Senatosu, savunma bütçesi tasarısını Türkiye'ye F-16 satışını şartlara bağlayan maddelerin çıkarılmış haliyle onayladı. Biden'ın imzasıyla bütçe kabul edilmiş olacak.
Amerika 16.12.2022, 07:52
ABD'de 858 milyar dolarlık rekor savunma bütçesinde sona yaklaşılıyor.
Yaklaşık bir hafta önce Temsilciler Meclisi'nde oylanan tasarı 80 vekilin hayır oyuna karşılık, 350 vekilin evet oyu ile kabul edilmişti.
Savunma bütçe tasarısı ABD senatosunda da 83'e 11 oyla onaylandı. Türkiye'nin kararlı duruşu ve diplomasi trafiği sonucu tasarının son halinde Türkiye'ye F-16 satışını şartlara bağlayan maddeler kaldırılmıştı.
Savunma bütçe tasarısı önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Biden'ın imzasıyla yasalaşacak.
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