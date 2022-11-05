ABD seçime gidiyor: Katılımın yüksek olması bekleniyor

Adı ara seçim olsa da ABD siyasetinde bütün dengeleri değiştirebilecek bir kırılma noktası 8 Kasım seçimleri.

Biden’ın kongrede üstünlüğü kaybetmesi ABD başkanı için son iki senenin kabusa dönmesi demek.

Hem demokratlar hem cumhuriyetçiler seçimin öneminin farkında.

Son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde gittikçe artan kutuplaşma 8 Kasım seçimlerini büyük bir hesaplaşmayı dönüştürmüş durumda.

Georgia gibi eyaletlerde son yıllara nazaran oy kullanma oranının gittikçe artacağı tahmin ediliyor.

Enflasyon, güvenlik, sosyal haklar sandığı etkileyecek konulardan

Seçmenin ülkedeki sorunlarla ilgili farklı tespitleri var.

Georgia'da bir kadın seçmen, suç oranının artmasından endişelendiğini aktararak, "Güvenli bir yaşam ve ev isteği sadece bizim bulunduğumuz Georgia Atlanta için değil tüm ülke için önemli bir sorun" dedi.

Ekonomi en önemli gündem

Seçimde ön plana çıkacak başlık ekonomi olacak gibi görünüyor.

Başka bir seçmen en büyük problemin zenginlerin elindeki kaynakları diğer nüfusla paylaşmak olduğunu aktardı.

Özellikle Demokratlar dünyadaki kriz sebebiyle Biden yönetiminin suçlanamayacağını belirtiyor.

Cumhuriyetçiler daha motive

Cumhuriyetçiler seçim için daha motive görünürken uzmanlar Demokratların Trump endişesine vurgu yapıyor.

Siyaset Bilimci Dr. Ali Demirbaş, Trump'ın kendisinin değil temsil ettiği düşüncenin korku yarattığını vurgulayarak, "Sosyal hayatın kısıtlanması, kürtaj, göçmenlik konusu, silahlanma gibi konular Trump korkusu dediğimiz şeyi ateşliyor" dedi.

Seçimden çıkacak sonucun Biden ve Trump’ın 2024 adaylığını da doğrudan etkilemesi bekleniyor.