ABD, sinagoga düzenlenen saldırıyı kınadı

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yazılı açıklamasında, "Bu akşam Kudüs'teki bir sinagogda meydana gelen menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor ve en az 8 masumun öldürüldüğü can kayıplarının şok ve üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Saldırının trajik bir şekilde Uluslararası Holokost Anma Günü'ne denk geldiğini belirten Jean-Pierre, ABD'nin İsrail hükümeti ve halkına tam destek olmaya devam edeceğini vurguladı.

Jean-Pierre, yaralılara yardım etmek ve saldırının faillerinin bulunmasına destek vermek üzere ABD Başkanı Joe Biden'ın güvenlik ekibini, İsraillin ilgili kurumlarıyla temas etmeye yönlendirdiğini aktardı.

İtalya ve Polonya, Doğu Kudüs'teki terör saldırısını kınadı

İtalya ve Polonya, Doğu Kudüs'te bir sinagoga düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

İtalyan hükümetinin Twitter'daki resmi hesabından yapılan paylaşımda, "İtalyan Hükümeti, Kudüs'teki alçak terör saldırısını şiddetle kınamakta, İsrail Devleti'ne ve tüm halkına başsağlığı ve yakınlık diler." ifadesi kullanıldı.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau da Neve Yakov kentinde yaşananları "tarifsiz zulüm" olarak nitelendirdi ve "Masumları hedef alan bu barbarca terör eylemini şiddetle kınıyor ve kurbanların ailelerinin acılarını paylaşıyorum." yorumunu yaptı.

Ayrıca Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, bu gece Doğu Kudüs'teki sinagogun önünde yaşanan terör saldırısını şiddetle kınadığını belirterek, "Masumlar hedef alındı. Terör, günümüzün en çirkin eylemi olmaya devam ediyor. Dualarımız öldürülenlerin yakınları ve yaralılarla birlikte." ifadelerini kullandı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Neve Yakov Yahudi yerleşim birimindeki sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.