ABD sözcüsü hatları karıştırdı

ABD ordusu sözcülerinden Albay Sean Ryan, çok tepki çeken bir paylaşıma imza attı. PKK'nın Suriye kolu olan YPG'ye destek veren ABD ordu sözcülerinden birinin Türk ordusuna 'terörist' demesi büyük bir skandal olarak değerlendirildi.

ABD sözcüsü hatları karıştırdı

ABD'nin DEAŞ karşıtı Koalisyon Güçleri Komutanlığı Sözcüsü Albay Sean Ryan, Twitter adresinden TSK'ya ‘terörist’ diyen bir PKK'lının mesajını paylaşarak büyük bir skandala imza attı.

Albay Ryan, bir PKK yandaşının Twitter paylaşımını kendi Twitter adresinden paylaştı. 

Bu paylaşımda ise "Benim için haftanın favori fotoğrafı. ABD Özel Kuvvetler (Yeşil Bereliler) terörist Türk ordusunun keskin nişancılarının Rojovalı sivilleri hedef alması ve evden okula giden küçük kızı öldürmesinin üzerine Rojova-Türkiye sınırında devriye geziyorlar" dedi.
 

Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2018, 10:40
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