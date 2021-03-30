ABD Stratejik Komutanlığı nükleer kodu mu paylaştı?

STRATCOM'un Twitter hesabında pazar akşamı ";l;;gmlxzssaw," şeklinde bir tweet atması, "Yanlışlıkla ABD'nin nükleer kodlarını mı paylaştılar" yorumlarına yol açtı.

Kısa sürede binlerce kez retweetlenen paylaşım 30 dakika sonra kaldırıldı. STRATCOM, sonrasında attığı tweet'te "Karışıklık için özür dileriz. Lütfen bu post'u önemsemeyin" ifadelerini kullandı.

Buna karşın paylaşım sosyal medyada espriyle karışık yorumlara yol açtı. ABD'nin nükleer silahlarının güvenliğinden sorumlu STRATCOM'un yanlışlıkla gizli bir nükleer bilgiyi paylaşmış olabileceğini belirten teknoloji bloggerı Jane Manchun Wong, nükleer felaketin kapıda olabileceğine dair esprili paylaşımında "Herkese elveda deme zamanı. Dostlarımı ve ailemi özleyeceğim" diye yazdı.

Nükleer uzman ve MIT profesörü Vipin Narang, "tıpkı caydırıcılıkta olduğu gibi STRATCOM'un Twitter hesabının da sessizken daha iyi çalıştığını" belirtti.

Bir Twitter kullanıcısı da, "Dünyanın sonunun böyle olacağını düşünmemiştim ama çok da şaşırmadım" yorumunda bulundu. Bir başka kullanıcı da, "Bu durumu açıklayacak mısınız yoksa dünya bir saat içinde yok mu olacak?" ifadelerini kullandı.

Birçok kullanıcı, orduya bağlı kurumların Twitter kullanmamasının daha iyi olabileceğini yazdı.

STRATCOM'a destek veren Kanada Ordusu'nun ABD'deki Twitter hesabındaysa "Böyle şeyler olur. Hatta sizin de bir gün başınıza gelebilir. Sorun değil arkadaşlar" mesajını paylaştı.