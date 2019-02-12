ABD Suriye'de ihtiyacı olmayan teçhizatı temizlemeye çalışıyormuş

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, Amerikan kuvvetlerinin Suriye'den önümüzdeki haftalarda çekilmeye başlamasının planlandığını ancak sürecin yine de şartlara bağlı olacağını söyledi.

Votel, gelecek ay görevden ayrılmadan önce CENTCOM bölgesi olan Orta Doğu'daki Amerikan kuvvetlerine veda ziyaretinde bulundu.

Seyahat sırasında gazetecilere açıklama yapan Votel, çekilme sürecinin günler mi yoksa haftalar içinde mi başlayacağına yönelik soruya, "Muhtemelen haftalar içinde ama her şey sahadaki duruma bağlı. Çekilme konusunda olmak istediğimiz yerdeyiz." yanıtını verdi.

Çekilme sürecinin koşullara bağlı olacağını vurgulayan Votel, ABD ordusunun bölgede artık gereksinim duyulmayan ekipmanı çektiğini hatırlattı. Votel, "Personeli çekmek teçhizatı çekmekten daha kolay, o nedenle öncelikle ihtiyacımız olmayan teçhizatı temizlemeye çalışıyoruz." dedi.

- Suriye ve Irak'ta on binlerce DEAŞ'lı olduğu iddiası

Votel, bir soru üzerine ABD İstihbaratının Suriye ve Irak'ta 10 binlerce DEAŞ mensubu bulunduğu iddiasını da doğruladı.

ABD'li Komutan, söz konusu 10 bin DEAŞ militanına ilişkin, "Dağınık haldeler ve birbirinden kopmuşlar ama orada lider kadrosu var, savaşçıları var, aracıları var." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, aralık ayında ABD askerlerini Suriye'den geri çekme kararı almıştı.

Çekilmeyi kolaylaştırmak üzere ABD Savunma Bakanlığı Suriye'ye 600 asker daha göndermişti.

Amerikan medyasına konuşan ABD'li askeri yetkililer Suriye'deki askerlerin tamamının nisan sonuna kadar tamamen çekilmiş olacağını ifade etmişti.

Yetkililer, mart ayının sonlarına doğru ABD askerlerinin büyük bölümünün Suriye'den çekilmiş olacağını belirtmişti.

Kaynak: AA