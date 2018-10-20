ABD Suriye'de sivilleri hedef aldı

ABD'nin Suriye'nin doğusunda bulunan Deyrizor şehrinde DEAŞ'a karşı son birkaç gündür gerçekleştirdiği hava saldırısında toplam 32 sivil öldürüldü. Suriye İnsan Hakları Gözlemcileri'nin (SOHR) açıkladığı bilgilere göre hayatını kaybedenler arasında yedi çocuğun da olduğu bildirildi.

ABD'nin hava baskınında dokuz DEAŞ'lının da öldürüldüğü açıklandı.

DEAŞ 2014 yılından itibaren Suriye ve Irak'ın çeşitli bölgelerinde hakimiyet kurmuştu. Birçok krizin yaşandığı bölgede milyonlarca insan yaşanan çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetti ya da evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net