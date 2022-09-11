ABD, Suudi Arabistan'da yeni savunma üssü açmayı planlıyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), Suudi Arabistan'da yeni bir askeri tesisin açılış planları üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

ABD merkezli NBC News'in Amerikalı savunma kaynaklarına dayandırdığı habere göre söz konusu askeri tesis, Orta Doğu genelinde tehdit oluşturan insansız hava araçlarına karşı merkezi bir konum haline gelecek.

Üste ayrıca entegre hava ve füze savunma sistemlerinin geliştirilmesi ve birtakım deneme çalışmaları da yer alacak.

Habere göre, tehdit unsurları oluşturan insansız hava araçlarına karşı bir sistem geliştirilmek üzere Orta Doğu'da kurulması planlanan askeri üssün henüz tam olarak nerede inşa edileceği konusu kesin değil.

ABD'den Suudi Arabistan ve BAE'ye silah satışı

Ancak geniş açık arazilere sahip olan ve şehre uzak yerlerden denemeler yapılacak kayda değer topraklara sahip olmasından dolayı askeri üssün Suudi Arabistan'da kurulacağına işaret ediliyor.

İran destekli milislerin Suriye'de ABD'ye karşı insansız hava araçlarıyla 'tehditler' oluşturduğu biliniyor.

Tahran yönetimi bu iddiaları yalanlasa da, ABD ve İsrail'in bu tür bir üssün kurulması için bir süredir planlar yaptığı belirtiliyor.

Bu planlar, ABD Başkanı Joe Biden'ın geçtiğimiz aylardaki Orta Doğu ziyareti öncesi medyaya çok kez servis edilmişti.

Orta Doğu'da insansız hava araçlarına karşı bir hava savunma sisteminin kurulması en çok İsrail tarafından istendiği belirtiliyor.

Pentagon geçtiğimiz yıl İsrail'i CENTCOM'un yetki alanına dahil etmişti.

ABD'den Orta Doğu'da entegre bir hava savunma sistemine yeşil ışık

CENTCOM Komutanı General Michael Kurilla temmuz ayındaki İsrail ziyaretinde, Orta Doğu'da entegre bir hava ve füze savunma sisteminin kurulmasının CENTCOM için bir hedef olmaya devam ettiğinin altını çizmişti.

Kurilla söz konusu sistemin bölgede kurulup aktif hale getirilmesi konusunu öncelik haline getirdiklerini vurgulamıştı.

Ancak sistemin inşa edilmesinin uzun bir süreç alacağını ifade eden Kurilla, İsrail ile bölgede yer alan Arap ülkeleri arasında geniş kapsamlı güvenlik alanında bir iş birliği sağlamanın da zaman alacağını kaydetmişti.

Kurilla bunun sağlanmasında özellikle İbrahim Anlaşmaları'nın önemli bir rol oynayacağına işaret etmişti.

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Kurilla'ya Biden yönetiminin en önemli önceliğinin İsrail ile Arap ülkeleri arasında hava savunma iş birliğini sağlaması hususunda çalışmalara devam etmesi gerektiğini iletmişti.

Bölgede İran'a karşı hava savunma sistemi kurulmasını en çok talep eden ülke İsrail

İsrail ve ABD'li yetkililer arasında "İran'dan gelebilecek herhangi bir tehdide" karşı Orta Doğu'da bir hava savunma sistemi kurulmasına ilişkin görüşmeler gerçekleşmişti.

Dahası İsrailli yetkililer kamuoyunda zaman zaman bu konu hakkında birtakım açıklamalarda bulunuyordu.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz geçtiğimiz aylarda, İsrail ile bölge ülkeleri arasında iş birliğini güçlendirecek geniş kapsamlı bir program yürütmek için Washington yönetimi ve ABD Savunma Bakanlığı yetkilileriyle ortak çalışmalar gerçekleştirildiği yönündeki haberleri doğrulamış ve ABD öncülüğünde Orta Doğu'da kurulması planlanan bir hava savunma ittifakının gelişimi konusunda ülkesinin destek sağladığını bildirmişti.

İsrail'in ayrıca ABD'den İsrail yapımı lazer hava savunma sistemini Suudi Arabistan dahil İran'a komşu bazı Arap ülkelerine teslimatının onaylanmasına dair planlarını iletme düşüncesinde olduğu iddia edilmişti.

Kaynak: Mepa News