ABD tarihinin ilk Müslüman Başsavcısı yemin etti

Ocak ayında ABD Başsavcısı Dana Nessel tarafından Başsavcı atanan Fadwa Hammoud, ABD tarihinin ilk Müslüman Başsavcısı olarak yemin etti.

Fadwa Hammoud, küçük oğlunun elinde tutulan Kuran'a el basarak yemin etti.

Hammoud yaptığı açıklamada, “Evet, bir Arap Müslüman kişinin bu ofiste daha önce bulunmadığı doğru. Bu kimlikleri ve bana eşlik etmeyi ve adaleti öğretmeyi öğrettikleri her şeyi bu işe taşıyorum, ”dedi.

Hammoud, Michigan'daki Başsavcı atanan ilk kadın oldu.

“Sözlerin şükranlarımı bugün tarif etmekte başarısız olacağını söylediğimde bana inanın” diyen Hammound, “Bununla birlikte, devletimizin geleceği için büyük bir umutla ve her birinizin bana verdiği güç nedeniyle, devletimizi mahkemelerde en yüksek avukatınız olarak temsil etmek için hizmet düzeyimi yükseltmeye hazırım." dedi.

Tören, Hammoud'un Alma Okulu Fordson Lisesi'nde gerçekleşti. Mezun olduktan sonra Harvard'a ve sonunda Wayne İlçe Savcılığına gitti.

Hammound, Lübnanlı Müslüman göçmen bir ailenin kızı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net