ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurul salonunda maske takmak zorunlu olacak

Amerikan basınındaki haberlere göre Nancy Pelosi, bugün Temsilciler Meclisinin Demokrat vekilleri ile yaptığı telekonferansta, Kovid-19'a yönelik yeni adımlar hakkında bilgi verdi.

Pelosi, artık Temsilciler Meclisi Genel Kurulundaki oturumlara katılacak tüm vekillerin maske takmasının zorunlu olacağını kaydetti.

Demokrat Pelosi'nin bu adımının, ABD Temsilciler Meclisinde Teksas eyaletini temsil eden Cumhuriyetçi Louie Gohmert'in Beyaz Saray'da yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Temsilciler Meclisindeki komite oturumlarında hali hazırda maske takma zorunluluğu uygulanıyordu ancak Genel Kurul salonunda böyle bir zorunluluk getirilmemişti.