ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın iki eski danışmanının "Kongreyi tahkir"le suçlanmasını önerdi

ABD'deki 6 Ocak Kongre baskınını soruşturmakla görevli Temsilciler Meclisi özel komitesinin daha önce aldığı tavsiye kararı, Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda onaylandı.

Genel Kurul, 203 "hayır" oyuna karşı 220 "evet" oyu ile kabul ettiği kararda, 6 Ocak Komitesinin ifade çağrılarını reddeden Navarro ve Scavino'nun "Kongreyi tahkir" suçlaması ile yargılanması gerektiği yönünde Adalet Bakanlığına tavsiyede bulundu.

Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, bu çağrılara uymayan Trump'ın eski Danışmanı Steve Bannon ve eski Özel Kalemi Mark Meadows ise "Kongreyi tahkir" ile suçlanmıştı.

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Trump, Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.