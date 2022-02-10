ABD toplu mülteci göçüne hazırlanıyor

Başkan Joe Biden'ın sözcüsü Jen Psaki, Moskova'nın silahlı kuvvetlerinin komşusuna bir saldırı düzenlemesi durumunda Amerikalı yetkililerin yaptığı hazırlıklarla ilgili açıklama yaptı.

Psaki, “Kesinlikle bir dizi beklenmedik duruma hazırlanıyoruz ve bunlara hazırlanmak için Avrupalı ​​ortaklarımız ve meslektaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bu hazırlıklar mültecilerin potansiyeliyle ilgili; doğal gaz veya petrol kıtlığı potansiyeli ile ilgili” dedi.

Geçen hafta sonu Washington Post tarafından yazılan ve bir Rus işgalinin milyonlarca insanın yerinden olmasına ve binlerce sivilin ölmesine neden olabileceğini iddia eden "istihbarat değerlendirmelerini" derinlemesine incelemeyi reddetti.

5 milyon mülteci ortaya çıkabilir

Habere göre, ABD'li yetkililer, Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınında daha fazla güç topladığını ve yakında Kiev'e ulaşacak, 50 bin kişinin ölümüne yol açabilecek bir saldırı başlatabileceğini iddia eden yeni tahminler hakkında milletvekillerine ve Avrupalı ​​ortaklara bilgi verdi. Haberde beş milyon mülteci kargaşadan kaçacak iddiası yer aldı.

Washington'un geçen yaz Afganistan'dan yaptığı acele tahliyeler hakkında yorum yapan Psaki, ikisini ayırmanın gerçekten önemli olduğu konusunda ısrar etti. "Çünkü öncelikle Ukrayna'da ABD birlikleriyle 20 yıllık bir savaşta değiliz. Bu çok farklı bir durum.” dedi.

"Rus birliklerinin yığılmasıyla Ukrayna sınırındaki durum, 20 yıllık bir savaşın sona ermesiyle aynı şey değil. Bu, başkanın bir süredir bahsettiği bir şeydi, 10 yıllar boyunca sadece muazzam miktarda para değil, aynı zamanda Amerikan askerlerinin kanını da harcıyorduk."

Batılı liderler aylardır Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeyi planlayabileceği konusunda uyarıyorlar, Moskova bu suçlamayı sürekli olarak reddediyor. Kremlin, birliklerinin kendi topraklarındaki hareketinin bir iç mesele olduğu ve başka hiçbir devleti ilgilendirmediği konusunda ısrar ediyor.