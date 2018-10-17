ABD, Türkiye'den ses ve görüntü kayıtlarını istedi

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili ses ve görüntü kayıtlarını Türkiye'de talep ettiklerini söyledi.
ayrıntılar gelecek...Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2018, 19:32
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili ses ve görüntü kayıtlarını Türkiye'de talep ettiklerini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili ses ve görüntü kayıtlarını Türkiye'de talep ettiklerini söyledi.
ayrıntılar gelecek...Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2018, 19:32