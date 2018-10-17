ABD, Türkiye'den ses ve görüntü kayıtlarını istedi

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili ses ve görüntü kayıtlarını Türkiye'de talep ettiklerini söyledi.

ABD, Türkiye'den ses ve görüntü kayıtlarını istedi

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili ses ve görüntü kayıtlarını Türkiye'de talep ettiklerini söyledi.

ayrıntılar gelecek...

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2018, 19:32
YORUM EKLE
Gönder

banner26

banner25