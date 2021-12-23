ABD, Türkiye'nin SİHA satışından rahatsız oldu

ABD makamlarının, Türkiye'nin Etiyopya'ya sattığı silahlı insansız hava araçları (SİHA) konusunda Ankara ile sorun yaşadığı bildirildi.

Reuters'ın konuya vakıf kaynaklara dayandırdığı haberinde, Etiyopya'nın bu SİHA'ları isyancı savaşçılara karşı kullandığı konusunda artan oranda kanıtlar olduğu belirtiliyor.

Üst düzey bir Batılı yetkili, Washington'ın, satışlarla ilgili 'derin insani kaygılara' sahip olduğu ve bunun ABD'nin Addis Ababa'ya karşı uyguladığı silah kısıtlamalarına aykırı olabileceğini dile getirdi.

Etiyopya hükümeti ile ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesi yönetimi arasında bir yıldır devam eden savaş, binlerce sivilin ölümüne ve milyonlarca insanın yerinden edilmesine neden oldu.

Söz konusu kriz, Afrika'daki en kanlı savaşlardan biri olarak kabul ediliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, Washington'ın Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Jeffrey Feltman'ın geçen hafta Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında "Etiyopya'da silahlı insansız hava aracı kullanıldığı ve bunun sivillere zarar verme riskine dair raporları gündeme getirdiğini" söyledi.

Üst düzey bir Türk yetkili de Washington'un SİHA satışı nedeniyle duyduğu rahatsızlığı birkaç toplantıda kendilerine ilettiğini aktardı.

Etiyopya ordu ve hükümet yetkilileri, yorum taleplerine yanıt vermedi.

Avrupa, Afrika ve Asya'da birçok ülkeye insansız hava aracı satan Türkiye ise, 'Afrika'da istikrarı bozucu rol oynadığı' yönündeki eleştirileri reddediyor.

Ankara ayrıca krizin çözümüne yönelik müzakereleri teşvik etmek için Etiyopya'daki tüm taraflarla temas halinde olduğunun altını çiziyor.