ABD Türkiye'ye Patriot satmak istiyor

Dünya Bülteni Haber Merkezi

ABD'nin ısrarla karşı çıktığı Rusya'nın Türkiye'ye S-400 satmasına bir alternatif olarak Raytheon Co Patriot hava savunma sistemi satmak için Türkiye ile müzakere halinde olduğu duyuruldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Siyasi ve Askeri İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Müsteşar Yardımcısı Vekili Büyükelçi Tina Kaidanow, Türkiye'nin hâlihazırda Rusya ile anlaşmaya vardığı S-400 hava savunma sistemlerine alternatif olarak, ülkeye satmak istedikleri Patriot hava sistemleri konusunda müzakere yürütüldüğünü söyledi.

Tina Kaidanow, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türklere Patriot'a saygı duymalarını anlamayı sağlamaları için ne yapabileceklerini düşündüklerini, ABD'nin stratejik ilişkilere sahip olduğu ülkelerle ilişkilerini desteklemek istediğini söyledi.