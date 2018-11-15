ABD yarım milyon insan öldürdü, 6 trilyon dolar harcadı

ABD'nin 11 Eylül 2001'deki saldırılar sonrası ‘terörle savaş' adı altında başlattığı saldırılar sırasında, Afganistan, Irak ve Pakistan'da yaklaşık 500 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD'deki Brown Üniversitesi'ne bağlı Watson Enstitüsü'nde yapılan araştırmaya göre, bu süreçte 480 bin ila 507 bin kişi hayatını kaybetti.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre '11 Eylül Sonrası Savaşların İnsani Bedeli: Öldürücülük ve Şeffaflık İhtiyacı' başlıklı araştırmada, gerçek sayının bundan çok daha yüksek olabileceği de belirtildi. Araştırmanın yazarlarından Nera Crawford, ‘herhangi bir savaşta ölü sayısının belirsiz olduğuna' dikkat çekerek, "Bu savaşlardaki gerçek ölü sayısını hiçbir zaman bilemeyiz. Mesela, Musul'u ve diğer kentleri IŞİD'den geri alırken on binlerce sivil ölmüş olabilir ama cesetleri muhtemelen bulunmadı" dedi.

DOLAYLI ETKİLERDEN ÖLENLER RAPORDA SAYILMADI

Sivil, silahlı savaşçı, yerel polis ve güvenlik güçleri arasındaki ölümleri kapsayan rapordaki verilere göre:

— Irak'ta 182 bin 272 ila 204 bin 575 sivil,

— Afganistan'da 38 bin 480 sivil,

— Pakistan'da 23 bin 372 hayatını kaybetti.

— Irak ve Afganistan'da yaklaşık 7 bin Amerikan askeri öldü.

— Hastalık gibi savaşın doğrudan değil, dolaylı sonuçları nedeniyle hayatını kaybedenler raporda sayılmadı.

Ayrıca raporda 2019 yılı bütçe raporunda açıkladığı verilere göre ABD'nin savaşa 6 trilyon dolara yakın kaynak harcadığı belirlendi.