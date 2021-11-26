ABD, UFO'ların peşini bırakmıyor

Pentagon, tanımlanamayan uçan cisimleri (UFO) araştırmak için yeni bir birim kuruyor. ABD ordusunda görevli pilotlar tarafından gözlemlenen bu cisimlere ilişkin soruşturma ve incelemelerde bulunulacak.

ABD Savunma Bakanlığı Karargahı olan Pentagon, 'Hava Nesnelerini Tanımlama ve Yönetim Senkronizasyon Grubu'nun (AOIMSG), Ağustos 2020'de eski Başkan Donald Trump yönetiminde oluşturulan 'Tanımlanamayan Hava Olayları Görev Gücü'nün yerini alacağını duyurdu.

Bu birim dünya dışı uzaylıları araştırmak için kurulmuyor. Daha gerçekçi bir hedefe odaklanarak, İstihbarat ve Güvenlikten Sorumlu Savunma Müsteşarlığı'nın sorumluluğunda hareket edilecek ve diğer gelişmiş ülkelere ait olası yeni teknolojilerin takibi ve tespiti yapılacak. Bu gibi yeni türden teknolojiler ile ABD hava sahasının ihlal edilip edilmediği ortaya çıkarılacak.

Çin'den şüpheleniliyor

Washington, özellikle Çin'in insansız hava araçları veya diğer hava araçlarını kullanarak casusluk yaptığı konusunda endişeler taşıyor.

Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks, UFO'ların hava personeli için potansiyel bir uçuş güvenliği riski oluşturduğunu ve potansiyel ulusal güvenlik endişelerini artırdığını söyledi.

ABD Donanması pilotları tarafından çekilen ve UFO ile karşılaşmalarını gösteren üç video geçtiğimiz yıl halka açıklanmıştı. Videolardan birinin Kasım 2004'te, diğer ikisinin ise Ocak 2015'te çekildiği biliniyor.

İlk videoda hızlı hareket eden, dikdörtgen şekilli bir nesne, ABD Donanması uçağındaki sensörlerden biri tarafından tespit edildikten birkaç saniye sonra ani bir hızlanma ile ortadan kayboluyor.

Diğer bir videoda, pilot bulutların üzerinde bir nesne görüyor ancak drone olup olmadığını merak ediyor. Ne var ki, bu nesnenin de ne olduğu anlaşılamıyor.

Kaynak: Euronews