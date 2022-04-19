ABD, Ukrayna'ya ilave silah yardımı yapacak

Biden, New Hampshire eyaletinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin, "Ukrayna'ya ek silah yardımı yapacak mısınız?" sorusuna Biden "Evet" yanıtını verdi.

Biden'a bazı hava yolu şirketlerinin iç hatlar uçuşlarında maske zorunluluğunu kaldırdığı hatırlatılarak "Uçaklarda maske zorunluluğu olması gerektiğine inanıyor musunuz?" sorusu yönetildi.

ABD Başkanı Biden, "Bu kişilerin kendi seçimi." değerlendirmesinde bulundu.