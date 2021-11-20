ABD unsurları Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rusya ve Ukrayna arasında gerilim yeniden tırmanırken Washington tarafından Kiev’e destek için gönderilen iki yenilenmiş eski ABD sahil güvenlik devriye botunu taşıyan Ocean Grand kargo gemisi cumartesi günü Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Reuters, Baltimore sahil kentinden Odesa’ya gitmek üzere 8 Kasım’da denize açılan ve iki sahil koruma botu taşıyan kargo gemisiyle gelen Ukrayna donanmasına ait denizcilerin ABD’de yoğun bir biçimde eğitimden geçtiklerini duyurdu.

Ukrayna’ya, 2019 yılındaki kriz sırasında da ABD’den buna benzer iki sahil koruma botu gönderilmişti.

Kiev’deki ABD Büyükelçiliği, Rusya’nın Kırım’ı 2014 yılında tek taraflı ilhakının ardından iki ülke arasında imzalanan 2,5 milyar dolar tutarındaki güvenlik anlaşmasının bir parçası olarak yeni sahil koruma botlarının Ukrayna’ya gönderildiği bildirildi.

Kaynak: Euronews