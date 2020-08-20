ABD ve Irak savunma bakanlarından DEAŞ ile mücadele vurgusu

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Irak Savunma Bakanı Cuma İnad, Washington'da yaptıkları görüşmede, DEAŞ'a karşı ortak mücadelenin sürdürülmesi vurgusunu yaptı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, yaptığı yazılı açıklamada, Esper ile İnad'ın bugün bir araya geldiğini belirtti.

İkilinin görüşmede, ikili güvenlik ortaklığı ve DEAŞ'ın Irak ve Suriye'de yeniden ortaya çıkmasını önlemek için Irak güvenlik güçlerinin kabiliyetlerinin güçlendirilmesinin sürdürülmesinin öneminin vurgulandığını aktaran Hoffman, "Esper ve İnad, Irak güvenlik güçleri ve ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin DEAŞ'ı yenmek için sürdürdükleri ortaklığı, ayrıca güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir Irak emeline bağlılıklarını bir kez daha teyit ettiler." bilgisini verdi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 18 Ağustos'ta üst düzey heyetle Washington’a gelmişti. Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, çarşamba sabahı ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşmüştü.

Kazımi'nin ise bugün içinde ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020, 13:48