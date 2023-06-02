ABD ve İtalya'da günlük kiralık evlere kısıtlama

İtalya'nın tarihi ve turistik kentlerinden Floransa'da şehir merkezindeki konutların genellikle turistlere yönelik olan kısa süreli konaklama için ev kiralama uygulaması çerçevesinde değerlendirilmesi, bundan sonrası için durduruluyor.

İtalya’ya gelen milyonlarca turistin başlıca uğrak noktası olan, Rönesans'ın beşiği Floransa'da konutlara yönelik ilginç bir karar alındı.

Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, yaptığı açıklamada, Floransa'nın, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından özel alan olarak belirlenen tarihi kent merkezindeki konutlarda bundan sonra kısa süreli kiralama yapılmasının durdurulacağını bildirdi.

Başkan Nardella, alınan tedbirin geriye dönük olmadığını ve 1 Haziran'dan itibaren geçerli olduğunu, bu karar doğrultusunda sadece bu tür yeni konaklama imkanı sunmak isteyenlere artık izin verilmeyeceğini ifade etti.

Nardella, bu tedbirle amaçlarının "Airbnb" ve diğer kısa süreli konaklama ve tatil imkanı sunan sitelerin Floransa'nın tarihi kent merkezini bu şekilde boşaltmasını durdurmak ve yerel konutları korumak olduğunu söyledi.

Nardella, "Bunu durup böyle izleyemezdik." dedi.

Floransa tarihi kent merkezinde halihazırda 8 bin 500 kadar evin bu şekilde kullanıldığı ifade ediliyor.

Diğer yandan, sağ koalisyon hükümeti de İtalya'daki kısa süreli tatil kiralama piyasasına kısıtlamalar getirmeyi öngören bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.

Tasarının amacının, kısa süreli kiralamaların turizmde yerel konaklama kapasitesi sunan otel gibi işletmelere göre orantısız olmasının önüne geçmek, kent merkezlerinin konut niteliğini korumak ve yerel halkın konut piyasasındaki fiyatlandırmalardan olumsuz etkilenmesini engellemek olduğu belirtiliyor.

ABD'DE AIRBNB UYGULAMASINA KISITLAMA

Kısa dönem kiralama ve konaklama hizmeti sunan dijital platformlardan Airbnb, "kısa süreli ev ve oda kiralamalarını kısıtladığı" gerekçesiyle New York Belediyesine dava açtı.

Airbnb, New York Belediyesinin temmuzda yürürlüğe girecek olan tescil kararının "aşırı ve baskıcı" olduğu, "kısa süreli kiralamalara kısıtlama getirdiği" gerekçesiyle Manhattan'daki eyalet mahkemesinde dava açıldığını bildirdi.

New York Belediyesinin, söz konusu uygulamasının kısa süreli kiralık ev arzını düşüreceğine işaret eden Airbnb, açıklamasında, "Bu tescil kararının, bu tür özellikleri birlikte değerlendirildiğinde, New York Belediyesinin kısa süreli kiralamaları kentin dışına çıkarmak istediği gibi anlaşılıyor." ifadesine yer verdi.

Airbnb, New York Belediyesinin uygulamasının değerlendirilebilir alternatifler de sunmadığını vurguladı.

"KISA SÜRELİ KİRALAMALARA İLİŞKİN KURALLAR, YILLARDIR NET"

New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın Sözcüsü Jonah Allon ise Belediye Meclisinin kararı değerlendireceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu yönetim, bölge sakinleri için güvenliği ve toplum içinde yaşanabilirliği ve kalıcı konut stokunu korumaya, konaklama sektörümüzün toparlanmaya ve gelişmeye devam etmesini sağlamaya kararlıdır. Kısa süreli kiralamalara ilişkin kurallar, yıllardır net ve 2022 tescil kararı da Belediye Meclisi tarafından usulünce kabul edildi."

NEW YORK BELEDİYESİNİN TESCİL KARARI TEMMUZDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Airbnb, kısa süreli kiralama reklamlarını yasakladığı gerekçesiyle 2016'da New York Belediyesi aleyhinde dava açmış ve Belediyenin ilgili kararın uygulanmayacağını açıklaması üzerine davayı geri çekmişti.

İtalya'nın tarihi ve turistik kentlerinden Floransa da şehir merkezindeki konutların genellikle turistlere yönelik olan kısa süreli konaklama için ev kiralama uygulaması çerçevesinde değerlendirilmesini yasaklayan kararı alındı.

New York Belediyesinin temmuzda yürürlüğe girecek tescil kararı uyarınca ev sahiplerinin evde yaşayanları bildirmesi, imar planı ve tadilat yönetmeliklerine uymasını zorunlu tutuyor.