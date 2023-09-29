ABD ve Japonya arasında yeni anlaşma

Japonya ve ABD Savunma Bakanları, iki ülke ittifakının caydırıcılığının ve müdahale kapasitelerinin güçlendirilmesinde anlaştı.

Japonya'da yeni göreve gelen Savunma Bakanı Kihara Minoru, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdi. Akabinde basına konuşan Kihara, "yapıcı görüşme" şeklinde nitelediği ABD'li mevkidaşıyla görüşmesinde işbirliği önceliklerini ele aldıklarını aktardı.

Resmi Kyodo ajansına göre görüşmede Kihara ve Austin, Japonya ve ABD ittifakının caydırıcılığının ve müdahale kapasitelerinin güçlendirilmesi mutabakatına vardı.

Bakanlar, Hint-Pasifik'te statükoyu güç kullanarak değiştirecek teşebbüslerin bertaraf edilmesinde, şimdiye kadar olduğundan daha yakın şekilde çalışılmasında anlaştı.

Görüşmede, Kihara'yı yeni görevinden dolayı tebrik eden Austin, Washington yönetiminin "Japonya'nın savunmasına yönelik bağlılığını" yeniden teyit ettiğini kaydetti.

Ulusal basında Japon Bakan'ın, ABD'li mevkidaşıyla bir araya gelmek üzere, ekim ayı başında Washington'a gideceği belirtildi.

Eylül 2021'de göreve gelen Başbakan Kişida Fumio hükümeti, son iki yıldaki ikinci kabine değişikliğini bu ay ortasında açıklamış, yeni kabinede Kihara, bakanlık üstlenmişti.