ABD ve Türkiye karşılıklı Bakan yaptırımlarını kaldırdı

Türkiye ve ABD’den anlaşmalı olarak eş zamanlı yapılan açıklamalarla karşılıklı bakanlara yönelik yaptırım kararları kaldırıldı. Yaptırımların kaldırılacağı mesajı Rahip Brunson’ın yargılanmasının tamamlanıp ülkesine dönmesinden sonra verilmişti. Yaptırımların kaldırılmasına ilişkin açıklamanın bugün eş zamanlı olarak yapılmasına ise dünkü ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefon görüşmesinde karar verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yaptırım listesinden çıkarıldı.

Rahip Brunson’ın yargılanması sürecinde ABD bir dizi yaptırımı uygulayacağını duyurmuş, Ağustos ayının başında da ABD Hazine Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün ABD’deki mal varlıkları ve mal varlıklarından elde edebilecekleri faiz gelirlerini dondurmuştu. Kararda ABD vatandaşlarının bakanlarla herhangi bir iş ve işlem yapması yasaklanmıştı.

Türkiye’den tepki ile karşılanan karara aynı şekilde yaptırımla karşılık verilmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan yine Ağustos ayında ABD’nin ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke ile ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions’un Türkiye’deki mal varlıklarının dondurulduğunu söylemişti.

Rahip Brunson’ın yargılama sürecinin tamamlanması ve ülkesine dönmesinin ardından iki ülke ilişkileri normalleşme sürecine girdi.

Karşılıklı açıklamaların yanı sıra süreçte ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan iki kez telefonda görüştü. İki ülkeden yapılan açıklamalarda yaptırımların kaldırılacağı mesajı da verilmişti.

Son olarak 29 Ekim Pazartesi günü ABD yaptırımları kaldıracağını Türkiye’ye iletti. Dün de ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefon görüşmesine özel olarak bu konu ele alındı.

Açıklamaların Türkiye saati ile saat 16.30’da iki ülke tarafından eş zamanlı yapılmasına karar verildi. Bu kapsamda ABD Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül hakkındaki, Türkiye ise Zinke ve Sessions hakkındaki yaptırım kararlarını kaldırdı. Kaynaklar, iki ülke arasında normalleşme sürecinde başka bazı adımların da gündemde olduğu bilgisini verdi.

Kaynak: Hürriyet

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2018, 16:43