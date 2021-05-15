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ABD, yerle bir ettiği bina için İsrail'i uyardı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Gazetecilerin güvenliğini sağlamanın büyük bir sorumluluk olduğunu İsraillilere doğrudan ilettik" denildi. İsrail ordusu, AP ile Al-Jazeera'nın ofisinin de olduğu binayı yerle bir etmişti.

Amerika 15.05.2021, 19:52
ABD, yerle bir ettiği bina için İsrail'i uyardı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Gazetecilerin ve bağımsız medyanın emniyet ve güvenliğini sağlamanın büyük bir sorumluluk olduğunu İsraillilere doğrudan ilettik." ifadesini kullandı.

Psaki, İsrail ordusunun Gazze'de AP ve Aljazeera gibi uluslararası medya kuruluşlarının da olduğu binayı hedef almasına ilişkin Twitter hesabından açıklamada yaptı.

Jen Psaki, "Gazetecilerin ve bağımsız medyanın emniyet ve güvenliğini sağlamanın büyük bir sorumluluk olduğunu İsraillilere doğrudan ilettik." ifadesini kullandı.

İsrail savaş uçakları, Gazze'de içinde AP ve Katar merkezli televizyon kanalı Aljazeera'nin ofislerinin de bulunduğu 13 katlı binayı bugün vurarak yıkmıştı.

Kaynak: AA
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#Beyaz Saray #ABD #İsrail
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