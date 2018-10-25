ABD yine bir camiye saldırdı

Deyrizor'da bulunan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Suriye'nin Deyrizor şehrinde bir camiyi hedef aldı. Dün akşam saatlerinde koalisyon uçakları Hecin ilçesindeki Zeviye Camisi'ne gerçekleştirilen hava saldırısında yedi sivil öldü.

ABD DAHA ÖNCE DE CAMİYE SALDIRMIŞTI

DEAŞ karşıtı koalisyon uçakları 18 Ekim'de de Deyrizor'un Süse ilçesindeki Ammar Bin Yaser Camisi'ne saldırmıştı. Saldırıda, ikisi çocuk, 30 sivil hayatını kaybetmişti.

Terör örgütleri YPG/PKK ile DEAŞ'ın çatıştığı Süse beldesinde koalisyonun 19 Ekim'de cuma namazı sırasında Osman bin Affan Camisi'ne düzenlediği saldırıda 16 sivil ölmüştü.

Deyrizor'da koalisyonun son bir haftada vurduğu üç camide toplam 53 sivil hayata gözlerini yummuş oldu.

Kaynaklar, koalisyon güçlerinin ayrıca, DEAŞ ve YPG/PKK'nın çatıştığı Heccin'de 21 Ekim'de de bir Kur'an kursuna hava saldırısında bulunduğunu, burada da altı sivilin öldüğünü ifade edilmişti.

Koalisyon güçleri cami saldırılarında DEAŞ'ı hedef aldığını savunuyor. Ancak hayatını kaybedenlerin siviller olması kafaları karıştırıyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Rob Manning, 22 Ekim'deki açıklamasında, Süse'de DEAŞ'ın kontrolünde olduğu iddia edilen birçok binayı hava saldırısıyla vurduklarını, binalardan birinin bir cami olduğunu açıklamıştı. Kayıplara ilişkin ise bilgi vermemişti.

Suriye’nin doğusunda bulunan Deyrizor şehrine ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri aylardır saldırılar gerçekleştiriyor. Terör örgütü DEAŞ’ı şehirden çıkarmak için başka bir terör örgütü YPG/PKK’ya koalisyon tarafından destek veriliyor. Buna rağmen DEAŞ bölgeden çıkarılamıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2018, 10:05