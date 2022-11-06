ABD, Zelenskiy'den Rusya ile müzakereye açık olduğunu göstermesini istiyor

Washington Post gazetesinin isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, Amerikalı yetkililerin bunu yaparken hedeflerinin Ukrayna'yı müzakere masasına zorlamak değil, uzun yıllara yayılan bir savaştan kaçınmak isteyen dünya ilderlerinin desteğini korumak için Kiev'e stratejik bir tavsiye vermek olduğu vurgulandı.

Gazete bu görüşmelerin Biden yönetiminin Ukrayna konusundaki duruşunun karmaşıklığının altını çizdi.

ABD'li yetkililer defaatle ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'ya destek sağlamayı sürdürecekleri sözü vermesine rağmen, dünya ekonomisi üzerine büyük etkileri olan savaşın çözüme kavuşması için de çaba sarfediyor.

Haberde ABD'li yetkililerin Putin'in müzakereler konusunda ciddi olmadığını düşünen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile aynı fikirde olduğu ama Ukraynalı liderlerin görüşmeleri açıktan reddetmesinin dünyada onu destekleyen diğer devletler üzerinde olumsuz etkisi olduğunu düşündüğü belirtildi.

Kaynak: Euronews