ABD'de 2021 yılına göçmen krizi de damga vurdu

Göçmen krizi ve göçmenlere yönelik davranışlar ABD'nin her zaman en önemli sorunlarından biri oldu.

ABD ve Meksika arasındaki yaklaşık 3 bin 200 kilometrelik sınır, iki ülke arasında dünyadaki en uzun onuncu kara sınırını oluşturuyor. Bu sınırdaki yasal geçişlerden ziyade binlerce kilometre uzunluktaki kaçak göçmen geçişleri asıl sorun.

2021 yılı da bu anlamda rekorlarla çarpıcı sonuçlarla geride kaldı ve son 20 yılın en yoğun göçmen akını yaşandı.

Yaklaşık 2 milyon kişi sınırı kaçak yollardan geçmek isterken ABD'li güvenlik kuvvetlerince yakalandı. 500 bin üzerinde göçmen ise kaçak yollardan ülkeye giriş yaptı.

Göçmen merkezlerinde insanlık dışı uygulama

2021 yılında en az 650 kişi sınırı geçmeye çalışırken hayatını kaybetti. Binlerce göçmen ise zor şartlar altında insanlık dramının parçası oldu.

Çocuklarını bariyerlerin üzerinden atanlar dünyanın gündeminde yer aldı.

Sınırdaki göçmen merkezlerinde insanlık dışı uygulamalar yaşandı.

Joe Biden- Kamala Harris ikilisi sorunun çözümü konusunda büyük umutlarla göreve gelirken, bir çok kişi 2022 yılında durumun daha da karışacağını düşünüyor.