banner39

ABD’de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 ölü

ABD’nin Idaho eyaletinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Amerika 26.10.2021, 07:36
ABD’de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 ölü

ABD’nin Idaho eyaletinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, biri polis 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Boise şehri emniyet müdürlüğünün düzenlediği basın toplantısında, eyaletin en büyük alışveriş merkezi olan Boise Towne Square’de yerel saatle 01.50’de silahlı bir kişinin etrafa ateş açarak 2 kişinin ölümüne, biri polis 4 kişinin yaralanmasına neden olduğu açıklandı.

Olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

banner53
#ABD
Yorumlar (0)
11
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?