ABD’de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 4 ölü

Indianapolis’teki Greenwood Park Alışveriş Merkezi'nin yemek alanında silahlı bir kişi tarafından etrafa ateş açıldı.

Saldırganın, yasal olarak silah bulunduran bir kişi tarafından vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Olayda, saldırgan dahil 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Polis, olaya ve saldırgana ilişkin incelemesini sürdürüyor.