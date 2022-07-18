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ABD’de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 4 ölü

ABD’nin Indiana eyaletine bağlı Indianapolis kentindeki bir alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan dahil 4 kişi öldü.

Amerika 18.07.2022, 07:44
ABD’de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 4 ölü

Indianapolis’teki Greenwood Park Alışveriş Merkezi'nin yemek alanında silahlı bir kişi tarafından etrafa ateş açıldı.

Saldırganın, yasal olarak silah bulunduran bir kişi tarafından vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Olayda, saldırgan dahil 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Polis, olaya ve saldırgana ilişkin incelemesini sürdürüyor.

#ABD
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