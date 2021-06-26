ABD'de aşılanmayanlar öldü

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan bir araştırmada son dönemde Kovid-19'a yakalanarak ölenlerin tamamına yakınının aşı olmayan kişilerden oluştuğu ortaya çıktı.

ABD Sağlık Bakanlığı verilerine göre mayıs ayından bu yana yaklaşık 2 aylık dönemde 853 bin kişinin koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırıldığı, bunlardan sadece 0.1'inin (1200 hasta) aşı yaptıran kişiler olduğu kaydedildi.

Bunun yanı sıra mayıs ayında ABD'de 18 bin kişinin Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği, bu kişilerden sadece 150'sinin aşılı olduğu ifade edildi. Bu rakam, salgın kaynaklı ölen kişilerin yüzde 0.8'ine tekabül ediyor.

Haziran ayı başında ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 salgını konusundaki eski danışmanlarından Andy Slavitt, ülkede virüs nedeniyle ölenlerin yüzde 98-99'unun aşı yaptırmayanlar olduğunu açıklamıştı.

Salgın Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) Başkanı Dr. Rochelle Walensky, Kovid-19 aşılarının oldukça etkili olduğunu ve virüs sebebiyle gerçekleşen "yaşlı hasta ölümlerinin" tamamının önlenebilir olduğunu açıkladı.

Kaynak: Euronews