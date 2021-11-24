ABD'de aşırı sağcı gruplar kongre baskını nedeniyle ifadeye çağrıldı

Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesi Başkanı Bennie Thompson, yaptığı yazılı açıklamada, "Proud Boys" ve "The Oath Keepers" isimli aşırı sağcı grupları ve grupların liderlerini komite önünde ifadeye çağırdıklarını duyurdu.

Thompson açıklamasında, "Bugün ifadeye çağırdığımız kişi ve grupların, Kongre'deki şiddetin ortaya çıkışı ve Kongre baskınına giden süreçte yaşananlara ilişkin bilgi sahibi olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri, 6 Ocak'ta, 3 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump ise şubatta Senato'daki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı. Komite bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmıştı.