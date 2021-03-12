Kovid-19 ilacı yerine hava enjekte ettiler

Ortaya çıkan bu skandalı kuruluşun sözcüsü kabul etti.

Aşılamadan sorumlu sağlık uzmanının, bir meslektaşının şırıngaları randevulardan önce doldurduğunu sandığını aktaran sözcü, bu durumda "en az 10 kişiye esasında hiçbir şey yapılmamış olduğunu" belirtti.

Sözcü bu konuda Virginia Sağlık Bakanlığı'yla birlikte çalıştıklarını söylerken, ilk ziyaretlerinde aşılandıklarını sanan kişilerse aşı için bir kez daha kliniğe çağrıldı.

Meselenin personel ve aşı uygulayıcılar tarafından ele alındığı kaydedilirken, The Little Clinic kuruluşu çalışanlarını aşı yapma konusunda yeniden eğittiklerini bildirdi.

Kroger'dan yapılan açıklamada, "Bu dikkatsizlikten ve söz konusu müşterilerimize yaşatılan rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz" ifadesi kullanıldı. Habere göre, bugüne kadar Kroger'a bağlı kliniklerde yaklaşık 836 bin doz aşı yapıldı.

Olayı duyan yerel sakinlerden James Millner, bu süreçte hataların kaçınılmaz olduğuna inandığını söyledi:

Bu durum, hükümet ve özel sektörün birlikte çalışarak olabildiğince hızlı bir şekilde çok sayıda kişiyi aşılayabilmek için gösterdiği üstün gayretle ilgili. Bu süreçte hatalar olacak, bence bunlar beklenmeli fakat üstünde durmamalıyız. Bu hatalar kimseyi aşı yaptırma konusunda caydırmamalı.

Bölge halkının yaşananlardan sonra aşı yaptırma konusunda tereddüt yaşayabileceğine dikkat çeken Zena Vruce ise "Zaten bu konuda sorunları olan insanlar var, biliyorsunuz. 'Yaptırmalı mıyım, yoksa yaptırmamalı mıyım?' diye düşünüyorlar" ifadesini kullandı.

Boş şırıngalarla enjeksiyon yapılmasının "biraz umursamazca" göründüğünü söyleyen Vruce, şırıngaların aşıyla dolu olmadığının nasıl fark edildiğini merak ettiğini de belirtti.

Ülkede Pfizer/BioNTech, Moderna ve Johnson & Johnson tarafından geliştirilen aşılar için onay çıkmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden çarşamba günü yaptığı açıklamada, Johnson & Johnson aşısından 100 milyon doz daha almak gibi bir planlarının olduğunu bildirmişti.

CNN'in haberine göre Beyaz Saray yetkilileri eyalet valilerine, Johnson & Johnson aşısından 400 bin doz kadar siparişin gelecek hafta ellerinde olmasını beklediklerini söyledi.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'ne (CDC) göre şu ana kadar ülke genelinde yaklaşık 94 milyon doz aşı yapıldı.

Kaynak: Independent Türkçe