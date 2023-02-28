ABD'de federal kurumlara TikTok yasağı için mühlet

Konuya ilişkin kılavuz bildiride, ABD'ye ait verilerin güvende tutulması için tüm federal kurumlara ait telefon ve sistemlerden TikTok'un kaldırılması; internet trafiğinin söz konusu uygulamaya ulaşmasının engellenmesi talimatı verildi.

Bunun için kurumlara 30 günlük süre tanındı.

TikTok yasağı, geçen yılın sonunda Kongre tarafından kabul edilmişti. Benzer adımlar Kanada, Avrupa Birliği ve Tayvan tarafından da atılmıştı.

Öte yandan ABD eyaletlerinin yarısından fazlasında TikTok kullanımına yasak getirilmişti.

ByteDance şirketine ait TikTok, endişelerin yanlış bilgilendirmeden kaynaklandığını belirterek casusluk iddialarını reddediyor.

ABD ile Çin arasındaki gerilim, Çin'e ait "casus" balonun ABD tarafından tespit edilmesiyle arttı.