ABD'de havai fişek kamyonu patladı

ABD'nin Maryland eyaletinde, 4 Temmuz kutlamaları için süren hazırlıklar sırasında bir kamyon dolusu havai fişek patladı. Kamyonun alev topuna döndüğü o anlar kameraya yansıdı.

4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarında kullanılmak için bir kamyon dolusu havai fişek Ocean City sahiline götürüldü.

Kamyon alev topuna döndü

Havai fişeklerin kamyondan indirildiği sırada patmala meydana geldi. Patlama sonucu kamyon alev topuna döndü.

Havai fişekleri taşıyanlardan bazıları yaralandı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.