ABD'de Ian Kasırgası nedeniyle 2,5 milyon kişiye tahliye emri verildi

Bugün, Tampa bölgesinin güney kesimlerini vurması beklenen kasırga dolayısıyla olağanüstü hal ilan edilen bazı bölgelerdeki 2,5 milyon kişi, eyaletin doğu ve kuzey bölgelerine doğru harekete geçince otoyollarda trafik felç oldu, hava yolu şirketlerinin biletleri yok sattı.

Meksika Körfezi'nde yaklaşık 800 kilometre genişliğinde bir alanda etkili olan ve saatte 200 kilometreye yakın hızla ABD anakarasına ulaşması beklenen kasırga öncesi bölge halkı son hazırlıklarını tamamladı.

Federal Afet ve Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) yetkililerinin uyarısı üzerine Florida sakinleri marketlere akın ederek içecek ve gıda depoladı. Dev mağazaların gıda bölümündeki rafların çoğunun boşaldığı görüldü.

Ev ve iş yerlerini şiddetli rüzgar ve yağmurdan korumak isteyenlerin ise yapı marketlerden ahşap ve metal levhalar başta olmak üzere, pil, jeneratör ile keski aletleri gibi malzemeleri tedarik etmeye çalıştığı gözlendi.

Bazı mağaza sahipleri, iç bölümdeki ürünlerinin üzerlerini bile brandalarla örterken bazı bölge sakinleri kapı önlerini kum torbalarıyla destekledi.

Yetkililer kuzeye gitmeme konusunda uyardı

FEMA Florida Direktörü Kevin Guthrie, düzenlediği basın toplantısında, tahliye emri verilen 2,5 milyonluk bölge sakinine, kasırganın yönünün kuzeye doğru olduğunu, dolayısıyla kuzey yerine doğu ve güney bölgelerine doğru hareket etmelerinin daha doğru olacağını söyledi.

Guthrie, özellikle Miami-Dade ve Palm Beach bölgelerinin daha güvenli olacağını kaydetti.

Ulusal Kasırga Merkezinin yaptığı bilgilendirmede ise Sarratoga sahillerindeki dalgaların şimdiden kabardığı, kasırganın getireceği yağmurla 120 santimetreden fazla yağış beklendiği vurgulandı.

Küba'yı kategori-3 şiddetinde vuran ve büyük hasara yol açan Ian Kasırgası'nın ABD topraklarına ulaştığında kategori-4 şiddetine ulaşma ihtimalinin devam ettiği belirtildi.

FEMA yetkilileri, kasırganın etkisini asgari seviyede tutabilmek adına, bölge halkına yardım için tüm sosyal medya hesaplarından bilgilendirme hizmetini aralıksız sürdürüyor.