ABD'de kanlı kongre baskınının ikinci yılı

6 Ocak 2021...

Amerikan tarihinde rastlanmamış bu görüntüler, ABD'nin Kongre binasında kayda geçti. Yüzlerce Trump taraftarı binayı bastı.

Kongre baskınına kadar giden gergin sürecin başlangıcı, 3 Kasım 2020 Başkanlık Seçimleri oldu.

Trump'ın çağrısı olayların fitilini ateşledi

Joe Biden'ın seçim zaferini, Donald Trump cephesi kabullenmedi,

Görevi Biden'a devretmek istemeyen Donald Trump, taraftarlarına çağrıda bulundu.

Trump'ın coşkulu kalabalığı Kongreye doğru yürümeye çağırması, olayın seyrini değiştirdi.

"Ölümüne mücadele edeceğiz! Eğer ölümüne savaşmazsak, bir ülkemiz olmayacak!" dedi.

Konuşmanın ardından Kongreye yürüyen öfkeli kalabalığın bir kısmı, güvenlik barikatını aşarak Kongre binasına girdi, bir kısmı da dışarıda gösteriye devam etti.

İçeri giren yüzlerce kişi oturumun yapıldığı salonu bastı, Senatörler kaçmak zorunda kaldı. Kürsüler işgal edildi.

Beş kişi hayatını kaybetti

Başta Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin odası olmak üzere birçok önemli yere girildi.

Göstericiler kritik evraklara el koydu. Güvenlik güçleri olaya müdahale etti.

TRT Haber'in de aralarında olduğu dünyanın önemli yayın organları yaşananları dakika dakika izleyicilerine ulaştırdı.

Olaylarda biri polis beş kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 700 kişi gözaltı alındı.

25 bin ulusal muhafız devreye girdi

Tarihe geçen o günün ardından, şehirde günlerce sürecek olağanüstü hal ilan edildi.

ABD Başkanı Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine kadar 25 bin ulusal muhafız, Kongre binasının çevresinde güvenliği sağladı.

Trump, hakkında ikinci kez azil süreci başlatılan ilk ABD Başkanı olarak kayda geçti.

Washington'da hayat, ancak 2021'in bahar aylarında normale dönebildi.