ABD'de koronavirüs salgınında son durum

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı bugün 79 milyon 587 bin 7 olarak kayıtlara geçerken Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı da 966 bin 473'e çıktı.

California, 9 milyon 47 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 676 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 868 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 87 bin 607 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 86 bin 524, Florida'da ise 72 bin 55 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,5'ine en az bir doz, yüzde 69,4'üne iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 46'sına hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 254 milyondan fazla kişiye ilk doz, 217 milyona yakın kişiye ikinci doz, 96 milyonu aşkın kişiye hatırlatma dozu uygulandı.