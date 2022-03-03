ABD'de Kovid-19 salgınında son durum

ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 10 artarak 954 bin 519'a yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 51 bin 860 artarak 79 milyon 143 bin 885 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 2 bin 10 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 954 bin 519'a çıktı.

California, 8 milyon 987 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 626 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 844 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 85 bin 827 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 85 bin 260, Florida'da ise 70 bin 247 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,2'sine en az bir doz, yüzde 69,1'ine iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 45,4'üne ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 254 milyona yakın kişiye ilk doz, 215 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 94 milyonu aşkın kişiye hatırlatma dozu uygulandı.