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ABD'de otoyolda 15 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü

ABD'nin Iowa eyaletinde otoyolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Amerika 09.01.2023, 10:55 09.01.2023, 18:04
ABD'de otoyolda 15 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü

Iowa'da emniyet yetkilileri, buzlanmanın olduğu eyaletler arası otoyolda 9'u tır 15 aracın karıştığı zincirleme kazanın meydana geldiğini söyledi.

Yetkililer, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Otoyolun, kazanın ardından en az 8 saat kapalı kaldığını kaydeden yetkililer, sürücüleri yol şartlarını dikkate almaları konusunda uyardı.

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