banner39

ABD'de Sezai Karakoç'a son görev

ABD'nin New Jersey eyaletinde, önceki gün vefat eden şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Amerika 18.11.2021, 08:39 18.11.2021, 09:17
ABD'de Sezai Karakoç'a son görev

New Jersey'nin güneyindeki Burlington bölgesinde Türkler tarafından yaptırılan ve 6 ay önce hizmete giren Hamidiye Camisi'nde ikindi namazından sonra Karakoç için program düzenlendi.

Civarda yaşayan bir grup Amerikalı Türk vatandaşın katıldığı gıyabi cenaze namazı öncesi Karakoç'un öz geçmişi anlatıldı, şiirlerinden kesitler okundu.

Daha sonra caminin bahçesinde Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı, "helallik" alındı.

banner53
#Sezai Karakoç
Yorumlar (0)
11
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?