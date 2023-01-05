ABD'de silahlı saldırı: 5'i çocuk 8 kişi öldürüldü

Sağlık kontrolü için eve çağrılan polis, üç yetişkin ve beş çocuğun cesedini buldu.

Açıklamada, "Her birinin kurşun yarası olduğu görülüyor. Şu anda halka yönelik bir tehdit olduğuna veya kaçak bir zanlı olduğuna inanmıyoruz. Bu soruşturma hala aktif ve daha sonra daha fazla bilgi sağlanacak" denildi.

Kurbanların kimlikleriyle ilgili bilgi paylaşılmadı.

Utah Valisi Spencer Cox, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bölgedeki "anlamsız şiddetten" etkilenen herkesin yanında olduklarını vurgulayarak, "Lütfen Enoch topluluğuna dualarınızda yer verin" ifadesini kullandı.

Yaklaşık 8 bin nüfusa sahip olan Enoch, Utah'ın güneybatısında, Salt Lake City'nin yaklaşık 400 kilometre güneyinde yer alıyor.