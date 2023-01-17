ABD'de silahlı saldırı: Biri bebek, altı kişi hayatını kaybetti

Tulare Bölge Şerifi Ofisi, silah seslerine dair ihbarı sabah 03.30 civarında aldıklarını duyurdu.

Şerif Mike Boudreaux gazetecilere verdiği demeçte, "Aslında rapor, ateşlenen çok sayıda atış nedeniyle bölgede aktif bir tetikçinin bulunduğu yönündeydi" dedi.

Boudreaux, bölge sakinlerinin sokakta iki kurbanı ölü bulduğunu ve üçüncü bir kişinin konutun kapısında ölümcül şekilde yaralanmış halde bulunduğunu söyledi.

Diğer üç kişi de olay yerinde hayatını kaybetti.

Şerif, müfettişlerin en az iki şüpheliyi aradığını söyledi. Cinayetlerle bir çete bağlantısı olduğuna inanılıyor.