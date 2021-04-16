ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kargo firması FedEx'in ABD'nin İndianapolis kentinde bulunan tesisinde çatışma çıktı. Yerel bir televizyon polisin olayı "çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğu" bir olay olarak nitelediğini bildirdi.

Marion County yerel güvenlik güçleri çatışmayı doğrularken ölü veya yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

İndianapolis polis teşkilatına ulaşılamadı, FedEx konuya ilişkin sorulara henüz cevap vermedi.

Kaynak: Star