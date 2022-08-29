ABD’de silahlı saldırı: Hollandalı 3 komando yaralandı

Reuters’ın haberine göre, yerel polis olayı araştırırken, yetkililer konuyla ilgili henüz kimseyi gözaltına almadı.



Indianapolis Polis Departmanı’ndan bir yetkili Fox 59 televizyonuna yaptığı açıklamada, saldırının Hampton Inn otelinden başka bir yerde yaşanan bir tartışma sonucu meydana geldiğini söyledi.



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü ise, Hollandalı komandoların kimliği ve ABD ordusunun herhangi bir üyesinin bu olaya karışıp karışmadığına ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.



Sözcü, soruların yerel sivil yetkililere sorulmasını isteyerek, durumun hala soruşturma altında olduğunu ekledi.

Kaynak: Şarku’l Avsat